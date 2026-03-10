東大は10日、2次試験前期日程の合格者2990人をホームページで発表した。女性の割合は昨年比0.3ポイント増の20.3％（606人）で、同水準だった。学校推薦型選抜や、海外の高校を卒業した帰国者らが対象の特別入試を合わせた合格者は3124人で、女性の割合は21.4％（668人）だった。出身校所在地別では、前期日程と学校推薦型選抜を合わせた合格者のうち、関東以外の地域の割合は38.1％で、昨年より0.3ポイント減少した。同日記