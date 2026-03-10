全日本プロレスは10日、都内で15日の後楽園大会で対戦する世界タッグ王者組のタロース、綾部蓮組と挑戦者組の斉藤ジュン、レイ組が会見した。挑戦者組のジュンは「弟のレイがリングに戻って来た。最高だぜ。今の俺たちに足りないものがある。その世界タッグのベルトだ。これを取り戻さないと何も始まらない。今のタイタンズは強敵だが、叩き潰し、いけにえにしたときこそ、斉藤ブラザーズが完全復活するときだ。タイタンズDOOM