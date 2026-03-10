豪雨災害をもたらす「線状降水帯」が発生する可能性が高まっていることを2〜3時間前に知らせる「直前予測」が5月下旬から始まります。気象庁担当者「今後、線状降水帯あるいはそれに匹敵するような大雨になることをまさに直前に発表する情報になる」線状降水帯は発達した積乱雲が連なり、同じ場所で雨を降らせ続ける現象で、各地で甚大な被害が出ています。気象庁はこれまでも半日前をめどに予測を出してきましたが、去年の的中率