◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）＝３月１０日、栗東トレセンセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）は坂路で６６秒６―１５秒２で体をほぐした。山本助手は「順調に来ています。３歳くらいまではカッカしていましたが、落ち着きが出て大人になりました」と成長を実感している。前走のエリザベス女王杯では、積