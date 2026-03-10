3月10日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「給付付き税額控除の制度設計」について意見を交わした。 “貧困の罠”からの脱出を考えていく制度設計 自民党は「給付付き税額控除」の制度設計について議論を始めた。中低所得者の家計支援に加え、災害などの緊急時に速やかに現金を支給でき