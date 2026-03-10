◆大相撲春場所３日目（１０日・エディオンアリーナ大阪）初の綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に勝ち、２勝１敗とした。過去３勝２敗の相手にきっちりと勝利した。前日の２日目は、苦手の西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に寄り倒され、痛い初黒星を喫していた。「もう少し先に攻めればよかった」と反省も忘れず。１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降、序盤戦で２連敗して横綱に