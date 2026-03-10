【「邪神三十六景」刊行記念オリジナルグッズ】 3月10日 受注開始 4月下旬 発送予定 【邪神三十六景】 3月24日 発売予定 価格：3,080円 トゥーヴァージンズは、3月24日に発売する書籍「邪神三十六景」の刊行を記念したオリジナルグッズの受注を、同社ECサイト「OTONARI」にて3月10日に開始した。発送予定は4月下旬。 「