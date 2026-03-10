７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」のＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）がグループを脱退することが１０日、わかった。所属事務所が公式Ｘ（旧ツイッター）などで発表した。今後は６人体制で活動を継続し、ヒスンは事務所に所属したままソロとして活動するという。グループの公式Ｘでは、「［お知らせ］ＥＮＨＹＰＥＮの今後の活動について」のタイトルで所属事務所の声明がポストされ、「当社は、ＥＮＨＹＰＥＮが今後進