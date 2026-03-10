◆オープン戦中日―ヤクルト（１０日・バンテリンドーム）ヤクルトとのオープン戦が午後６時から行われるバンテリンドームで粋な演出があった。試合前のアップ中。球場には、高橋宏斗投手が登場曲に使用するＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲの「美しい日」と、金丸夢斗投手の登場曲、湘南乃風の「夢物語」が流れた。高橋宏はこの日のＷＢＣ１次ラウンド４戦目のチェコ戦（午後７時、東京ドーム）に先発予定。金丸も２番手で登板見