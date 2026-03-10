©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、食べごたえ満点のトンカツ定食が人気のお店を取材しました。 ©ABCテレビ 京都市東山区、京阪三条駅から徒歩およそ10分の「食堂はやし」は1953年創業。お客さんのほとんどが注文する看板メニューは、大きなトンカツが2枚も入ったトンカツ定食。自家製の甘みソースがたっぷり