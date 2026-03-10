フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が７日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日の向上ゲストはＭ−１グランプリ２０２４、２０２５と２年連続で決勝進出を果たしてブレーク中のエバース・町田和樹、佐々木隆史。同期のエルフ・荒川、はるは「町田は年内に捕まります」と大クレーム。態度の悪さや生活習慣のだらしなさを批判した。荒川は「これから、もしかしたら捕まるかもしれない…。可能性があるぐら