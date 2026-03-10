日常的に医療的ケアが必要な子ども＝「医療的ケア児」に対して、富山県が必要なニーズを調査するアンケートについて、県は18歳以上についても調査を検討する、としました。これは、きょうの県議会予算特別委員会で新田知事が答えたものです。県は、医療的ケア児の保護者らから「潜在的ニーズを把握していない」との声があったことを受け、今月から保護者に対してアンケート調査を行うことにしています。調