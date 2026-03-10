下水道管の点検に利用されるドロ―ン（NTTe―DroneTechnology提供）埼玉県とNTT東日本など民間事業者6社は10日、下水道管の点検や調査から補修、情報管理までの工程を一体化するための連携協定を結んだ。同県八潮市では昨年1月、下水管の腐食による県道陥没事故が発生しており、再発防止のため人工知能（AI）やドローンを活用した技術を共同開発する。専門性や実施主体が分かれていた工程を一本化する手法で、県によるとこう