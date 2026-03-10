栃木県警足利署は10日、同県足利市の高齢者施設で、入所者の女性（92）を複数回殴ってけがをさせたとして、傷害の疑いで足利市弥生町、介護士石田慶太容疑者（42）を逮捕した。「暴力は振るっていない」と容疑を否認している。署は詳しい経緯を調べる。逮捕容疑は8日午前4時35分ごろ、施設内で女性の顔を複数回殴り、顔面打撲のけがをさせた疑い。署によると、他の入所者らがいない個室内で殴った疑いがあるという。8日午後