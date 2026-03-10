東京・葛飾区の質店に男2人が押し入り、現金約100万円を奪って逃走しました。歌舞伎町の質店でも強盗未遂事件があり、警視庁は同一犯の可能性が高いとみて捜査しています。10日午前2時半ごろ、葛飾区東金町の質店で「強盗が入って金を出せと言われている」と110番通報がありました。店に押し入ったのは男2人で、現金約100万円を奪って逃走しました。この約1時間半前には、歌舞伎町にある質店の事務所に男2人が押し入り、「金を出せ