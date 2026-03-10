宅配サービスの専用アプリ上で評価を下げられたと因縁をつけ、現金50万円を脅し取ったとして、香川県宇多津町の男（28）と、妻の女（32）がきょう（10日）恐喝の疑いで逮捕されました。 専用アプリ上で男の評価を下げたことに因縁か 警察によりますと、男は宅配サービスの配達員をしていましたが、坂出市の飲食店員だった女性（27）が専用アプリ上で男の評価を下げたことに因縁をつけ現金を脅し取ろうと考え、妻と共