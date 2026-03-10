大同メタル工業がこの日の取引終了後、金融機関の株主を中心とした既存株主を売り出し人とする５４２万９０００株の売り出しと上限を８１万４３００株とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表した。株主構成の再構築と株式の流動性の向上を図るのが狙いとしている。なお、売出価格は３月１７日～２３日のいずれかの日に決定する。 同時に、上限を１２０万株（自己株式を除く発行済み株数