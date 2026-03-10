きょう（１０日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１５１９円高の５万４２４８円と急反発。週明け９日に「青天の霹靂」を思わせる急落に見舞われ、再び「試練の３月相場」の様相が強まったが、この日は結局下ヒゲ陰線で終値はほぼ７５日移動平均線と同水準で着地。この土俵際の踏ん張りが暗示したわけではないが、きょうはトランプ発言効果によって首尾よく切り返しに転じた。しかし、まだ油断はできない。 中東