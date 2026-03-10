日本女子代表(なでしこジャパン)は10日、女子アジアカップのグループリーグ第3節でベトナムと対戦する。日本時間午後6時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。キャプテンのMF長谷川唯が唯一の3試合連続先発。また、DF熊谷紗希が第2節に続いて2試合連続スタメンとなった。DF石川璃音がすでに怪我で離脱が発表されており、メンバー外となっている。予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひ