画面越しに鎌倉時代の世界が見えます。かつて、奈良の東大寺の瓦が作られた岡山市東区の窯跡で、拡張現実「AR」によって当時の様子が再現されています。 【写真を見る】「鎌倉時代の世界が見える」奈良の東大寺の瓦が作られた窯跡で、当時の様子を拡張現実「AR」で再現 岡山市東区瀬戸町万富の瓦窯跡でARを体験したのは、ボランティアガイドや保存活動に携わる地域住民約15人です。 鎌倉時代、良質な粘土が産出され、物流の拠点