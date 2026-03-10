日本レコード協会は、2025年（1〜12月累計）の音楽ソフト・音楽配信売上推計を発表した。全体の売上推計は3988億円で、内訳は音楽ソフト57％、音楽配信43％。●会員社・非会員社を含む売上推計を初公表この売上推計は、同協会会員社の報告実績（正味出荷実績）に、会員社の市場占有率をもとに算出した非会員社分（推計値）を含めた国内レコード市場全体の指標として、今回、新たに公表を開始する統計データとなる。金額の内