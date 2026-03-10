フジテレビ『めざましテレビ』の公式Xが更新され、乃木坂46の井上和が“めざましくん”を両手で持ち上げて微笑んでいるショットが公開された。 【写真】“めざましくん”を優しく持ち上げて笑顔を見せる乃木坂46の井上和 ■井上和が『めざましテレビ』3月のマンスリーエンタメプレゼンターに就任 公式Xは、「3月のマンスリーエンタメプレゼンターは乃木坂46井上和さんに決定」と発表とともに1枚の写真