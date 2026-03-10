気温が徐々に上がり、春の訪れを感じるようになってきたこの時期。もうすぐやってくるのが花粉症のシーズンです。２０２６年は花粉の飛散量が多く、猛威をふるう可能性もあるとみられています。少しでも症状を抑えるための対策を取材しました。雪解けが進み、寒さが緩んできた道内。（山本記者）「春の芽吹きも感じられるこの季節。これからの時期、注意が必要なのが花粉です」（マチの人）「鼻がムズムズしたり頭が痛くなっ