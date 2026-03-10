２０２６年１月の札幌圏の記録的な大雪で発生した輸送障害について、ＪＲ北海道が中間報告をまとめました。このうち北海道エアポートとの連携については「情報の共有が不十分だった」などとしました。（ＪＲ北海道鉄道事業本部川戸俊美副本部長）「１月２５日の記録的な大雪による輸送障害と一連の弊社の対応におきまして、大変ご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます」ＪＲ北海道はさきほど会見を開き、２