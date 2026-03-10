国の子育て支援策の決定を受け、札幌市は３月１０日から順次、子ども１人当たり２万円の「子育て応援手当」の支給を始めました。札幌市のそのほかの支援策です。・全市民に１人当たり５千円を現金で支給・住民税非課税世帯に１世帯当たり１万円を現金で支給これはいずれも４月下旬を予定しているということです。また、学校給食費について、小学校に関してもともと来年度から無償化の予定でしたが、食材費の高騰分を補助して保護者