ワールド・ベースボール・クラシック野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦でチェコと対戦する。試合前、井端弘和監督が会見の臨んだ。チェコ戦について「まだ投げていない投手もいるし、打席数の少ない選手もいる。そういった選手に結果を出してほしい」と語った。スタメン変更については「まだ時間があるので、打順等は考えていきたい」とした。1次ラ