赤沢亮正経済産業相は10日の閣議後記者会見で、国際エネルギー機関（IEA）加盟国による備蓄石油の協調放出について「支持する」と述べた。同日夜の先進7カ国（G7）エネルギー相会合で日本の立場を表明する考えを示した。