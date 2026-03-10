◇高校野球練習試合帝京長岡7―4大商大高（2026年3月10日奈良県・関屋グラウンド）今春の選抜大会に初出場する帝京長岡（新潟）は10日、大商大高（大阪）との練習試合に臨み、1試合目は7―4で競り勝った。見せ場は3―3で迎えた9回だ。先頭打者が敵失で出塁すると、単打3本と三つの盗塁などを絡めて一挙4得点。持ち味の機動力で相手を揺さぶり、24年夏の大阪大会で4強入りした大阪の実力校を突き放した。投げてはエース