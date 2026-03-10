90歳の誕生日を祝福される袴田巌さん（左から2人目）。右手前は姉ひで子さん＝10日午前、浜松市1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑判決を受け、再審無罪が確定した袴田巌さんが10日、90歳の誕生日を迎え、姉ひで子さん（93）らが浜松市の自宅で祝福した。袴田さんはやりたいことを問われ「闘いに勝つこと」と答えた。2024年10月に再審無罪が確定しており、まだ闘いが続いているのかと聞かれ「死刑制度の問題だね」と語った。