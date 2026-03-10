アップルが、MacBookシリーズにおいて、さらなるプレミアムモデル「MacBook Ultra（仮）」を準備しているようです。 米ブルームバーグの報道によれば、この新モデルはMacBook Proを凌駕する最上位に位置づけられるとのこと。主な特徴として噂されているのは以下の通りです。 次世代「M6」チップ搭載 待望の有機EL（OLED）ディスプレイ採用 Mac史上初の「タッチ機能」搭載 従来比でさらなる「薄型化」を実現