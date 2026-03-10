三井化学は１０日、千葉県市原市と大阪府高石市の工場にあるエチレン生産設備計２基で今週から減産を始めたと明らかにした。中東情勢の悪化を受け、原料となる原油由来のナフサが調達難になる事態に備える。減産の規模は明らかにしておらず、実施期間は未定という。同社は中東以外からナフサの調達を増やすことも検討している。エチレンはプラスチックなどの原料となる基幹素材で、食品包装や半導体など幅広い製品に加工され