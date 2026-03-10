◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に行われた公式会見に出席。今大会のNetflix独占配信について質問が飛び苦笑いながらも、しっかりとした自身の考えを語った。今大会の注目事項の一つとなる“ネトフリ独占配信”。英語で視聴したことがあるかなど聞かれ