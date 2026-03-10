角界の鉄人に新たな勲章が加わった。大相撲春場所３日目（１０日、大阪府立体育会館）、玉鷲（４１＝片男波）の幕内出場回数が１４７０回に到達。歴代１位の旭天鵬（現大島親方）の記録に並んだ。この日は幕内正代（３４＝時津風）に押し出されて初日から３連敗。「（記録達成は）うれしい半面、自分の相撲が情けない。複雑です」と黒星の悔しさをにじませた。４日目には同記録で単独首位に立つが、まずは目の前の一番に集中