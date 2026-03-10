メ～テレ（名古屋テレビ） 新城市の宇連ダムの貯水率が1.27%まで低下し、雨が降らない限り来週にも枯渇する恐れが出てきました。 東三河地方に水を供給する豊川用水は2月から節水率を農業・工業用水は40%、水道用水は20%に引き上げています。 豊川用水の水源、新城市の宇連ダムでは3月上旬までに、度々まとまった雨が降ったものの貯水率の低下に歯止めがかからず、水不足が深刻となっています。 水資源機構によりま