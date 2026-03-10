大井競馬２日目の３月１０日、第１１Ｒでフジノウェーブ記念・Ｓ３が１４００メートルを１６頭で行われ、安藤洋一騎手騎乗の単勝５番人気、ナンセイホワイト（牡６歳、大井・米田英世厩舎、父タリスマニック）が中団から一気の末脚で抜け出して１着。２０年全日本２歳優駿・ＪｐｎＩ勝ちなど１２勝を挙げている兄アランバローズに続く重賞制覇を飾った。２馬身差２着は７番人気のジョージテソーロ、３着は１４番人気のドリーム