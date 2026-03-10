メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢が緊迫化する中、三重県から中東に輸出する伊勢茶や松阪牛などに影響が出ています。 「依然として輸出、特に農業物品がまだ持っていけていない。ドバイに輸出する米・茶・松阪牛が滞留をしているものも多いです」（三重県 一見勝之 知事） 三重県ではアラブ首長国連邦のドバイに伊勢茶や松阪牛などを輸出しています。 伊勢茶は、日本から発送されたものの経由地で止まり、松阪牛