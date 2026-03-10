◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）＝３月１０日、栗東トレセンシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は栗東の角馬場からＣＷコースを流し、１１日の追い切りに備えた。軽快な脚さばきで、調子の良さがうかがえる。谷助手は「本当に丈夫な馬ですし、いつも変わらないのがこの馬の良さです」と笑みを浮かべた。前走の京都記念は４