◆オープン戦西武１―２阪神（１０日・甲子園）西武の先発・高橋光成投手は４回２安打４奪三振１四球１失点で降板。「合格点の内容」と手応えを口にした。「カウントを整えること、ストライク先行で投げること」をテーマに上がったマウンド。初回は味方の失策によりランナーを許すも、２者連続で空振り三振を奪い結果的には３人で片付けると、２回も安打を許しながらも無失点で切り抜けた。３回は３者凡退で終え、両軍無得点