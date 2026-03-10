11日の天気予報岡山・香川 11日（水）は岡山・香川ともに高気圧に覆われて一日晴れそうです。 朝は冷え込みが強くなり、10日朝よりも最低気温が3～4℃低く、0℃前後のところが多くなりそうです。日中も最高気温が11℃前後と平年より低いところが多くなりそうです。 10日もこの時季としては寒く感じられましたが、14日（土）までは日中も空気がひんやりして2月中旬並みの寒さになる日もありそうです。 15日