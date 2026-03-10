釧路市内に駐屯する6連隊の長峰連隊長は、停戦命令を拒否し、使者である統監部の古川や安達らを追い返す。撤収しようとしたところ、ロシア軍からの砲撃が先頭車両に命中した……。【続きを読む】《撤退すべきか、残留すべきか…》進撃を始めたロシア軍に対し、小隊長が迫られた“究極の選択”第7話〈後編〉へ続く〈《撤退すべきか、残留すべきか…》進撃を始めたロシア軍に対し、小隊長が迫られた“究極の選択”〉へ続く