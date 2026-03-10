【専門家の目｜太田宏介】ボーフムMF三好康児がアシストドイツ2部のボーフムは現地時間3月7日、リーグ第25節でカイザースラウテルンと対戦し、3-2で勝利した。この試合でボーフムMF三好康児がチーム2点目をアシストしたなか、元日本代表DF太田宏介氏も絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇三好は1-2で迎えた後半21分、敵陣右サイドでボール受けると1人に寄せられるも反転ターンで、相手の間を