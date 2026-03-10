法政大学に13人が入部する昨季、関東1部リーグ昇格を決めた法政大学が3月10日、新入部員として加入する13人を発表した。法政大学は、日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）の母校として知られる。上田のほかにも、MF紺野和也（川崎フロンターレ）、MF長谷川元希（V・ファーレン長崎）ら、現在J1で活躍する選手を輩出している。2025年は、FW相澤デイビッド（ヴィッセル神戸）、FW洪怜鎭（V・ファーレン長崎）ら5人がプロ入