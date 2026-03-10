〈「それはできません！」野戦病院の女性スタッフが避難勧告を拒否する“当然すぎる理由”とは〉から続く ロシア軍からの砲撃で負傷した自衛隊員を、有志が運営する野戦病院に運ぶが、そこへも避難勧告が伝えられた。しかし、女性スタッフの南は「それはできません!」と拒否する。搬送すると危険な患者がいるからだ……。【コミック】「小隊」第7話 前編を読む次回は4月14日（火）更新予定です。（柏葉比呂樹,砂川文次）