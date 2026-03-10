おととし7月の豪雨災害で大きな被害が出た酒田市の荒瀬川の改良復旧事業について、本格的な整備計画がまとまり9日夜、住民説明会が開かれました。工事は2028年度中の完了を目指します。この説明会は、おととし7月の大雨で氾濫し周辺地域に大きな被害が出た酒田市の荒瀬川を管理する県が開いたもので、会場には、流域の住民ら40人あまりが参加しました。計画では、大雨で氾濫した荒瀬川のおよそ13キロ区間で川幅を広げる工事のほか