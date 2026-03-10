前の町長が体調不良を理由に任期途中で辞職したことに伴い急きょ実施される白鷹町長選挙の告示まで1週間となりました。これまでのところ、新人で前の副町長のみが出馬を表明していて、無投票の公算が大きくなっています。白鷹町長選に出馬を表明しているのは新人で前の副町長の田宮修さん(59)です。今回の町長選は、佐藤誠七前町長が体調不良を理由に任期途中で辞職したことに伴い急きょ実施されるものです。田宮さんは佐藤前町長