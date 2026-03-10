米国がイランとの軍事衝突開始からの2日間で56億ドル（8818億円）規模の武器を使ったと推定された。戦争長期化の可能性が提起される中で米国は韓国に配備された高高度防衛ミサイル（THAAD）の一部を中東に移動させるなど世界の軍事資産再配備に出た。ワシントン・ポストは9日、米国防総省の試算を引用し、イラン空爆開始から2日間で56億ドル相当の弾薬と武器が使われたと報道した。この数値は最近米議会にも報告されたという。同紙