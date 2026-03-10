江蘇省の南京港竜潭コンテナターミナル。（１月１４日、ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平）【新華社北京3月10日】中国税関総署が10日発表したデータによると、2026年1〜2月の中国のモノの貿易額は7兆7300億元（1元＝約23円）だった。前年同期比の伸び率は2桁を回復し、18.3％となった。内訳は、輸出が19.2％増の4兆6200億元、輸入が17.1％増の3兆1100億元だった。中国の貿易は年初から安定した拡大を続けた。