全人代への出席に向け資料を準備するエルデンダライさん。（２０２０年８月撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト3月10日】中国の全国人民代表大会（全人代）代表を務める内モンゴル自治区東ウジムチン旗のモンゴル族牧畜民、額爾敦達来（エルデンダライ）さんは、草原の暮らしを守りながら地域の発展に取り組んできた人物だ。父親は地元でいち早くボランティアの国境警備員となり、長年にわたり国境付近を巡回していた