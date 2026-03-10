1月から2月の中国の輸出額が、前の年の同じ月と比べてプラス21.8%と大幅に増加しました。関税問題を契機にアメリカへの輸出が減少する中、EUやASEANといった国々との取引がけん引した形です。中国の税関総署が10日に発表した貿易統計によりますと、1月から2月の中国から世界全体への輸出額は、アメリカドル換算でおよそ6565億ドル＝日本円でおよそ103兆円で、前の年の同じ月と比べてプラス21.8%と大幅に増加しました。上昇幅も去年