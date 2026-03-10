◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチェコ（10日、東京ドーム）前回大会で緩い変化球で大谷翔平選手から三振を奪ったチェコのオンジェイ・サトリア投手が今大会限りで代表引退をすることが明らかになりました。チェコ代表チームのSNSでサトリア投手の動画が英語の字幕付きで投稿されました。「子どもが2歳半になったし、家族との時間を大事にしたい。野球の遠征で国を離れることも多いから」とその理由